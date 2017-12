Bankbediende slaagt in rotklus: 1,2 miljoen centjes tellen mvdb

Bron: Deutsche Welle 2 thinkstock (archieffoto) Het leukste van het web Een medewerker van de Duitse centrale bank heeft deze week wellicht zijn levenswerk tot een goede einde weten te brengen. Wolfgang Kemereit kreeg de rotklus om bijna 2,5 ton centjes handmatig te tellen. De koperen Duitse Mark-centjes van één en twee cent werden meer dan dertig jaar lang door een vrachtwagenchauffeur verzameld.

De trucker stopte ze thuis in honderden diepvrieszakken. De man overleed in mei. Zijn familie moest een vrachtwagen huren om de honderden zakken over te brengen naar het filiaal van de Deutsche Bundesbank in de noordwestelijke stad Oldenburg.

Om de centjes om te wisselen in euro's moest de centrale bank precies weten hoeveel stukjes er in de zakken zaten. Telmachines waren niet aan bruikbaar, daar het om Marken ging. Kemereit kreeg dus de gigantische tel-opdracht toegewezen. Hij deed dit bovenop zijn dagelijkse taken in het filiaal. De klus duurde meer dan zes maanden.

De bankbediende verklaarde aan de tv-zender NDR dat elk centje langs zijn handpalm is gepasseerd. Eén diepvrieszak centjes tellen duurde ongeveer een uur. En eigenlijk vond hij het nog prettig werk ook. De totale waarde van de naar schatting 1,2 miljoen centjes is naar schatting zo'n 8.000 euro. De nabestaanden hebben het bedrag uitgekeerd gekregen.

