Bank maakt foutje: vrouw ontdekt plots 37 miljoen extra op haar rekening PVZ

14 december 2019

20u05

Bron: ABC 7 Chicago 7 Het leukste van het web Van het ene op het andere moment miljonair worden? Het overkwam Ruth Balloon uit het Amerikaanse Dallas die na een werkdag plots 37 miljoen dollar - ongeveer 33 miljoen euro - rijker was. Haar geluk was jammer genoeg van korte duur.

De Amerikaanse vrouw wilde net haar werkdag afronden, toen ze nog even het saldo op haar bankrekening checkte. Tot haar grote verbazing bleek daar plots 37 miljoen dollar extra op te staan . Een kerstwonder, dacht ze: “Ik hoopte echt dat iemand ons die 37 miljoen dollar had geschonken.”

Ze belde onmiddellijk haar man op, die besloot de bank in te lichten. Zij maakten al snel een einde aan de droom van het koppel. Volgens hen ging het namelijk om een administratieve fout. De vrouw had geld in een andere munteenheid gestort, iets dat manueel moet worden ingegeven door een bankbediende door de wisselende koersen. Die vergiste zich, en vulde het rekeningnummer van de vrouw in op de plaats van het te ontvangen bedrag. De bank eiste onmiddellijk het geld terug.

Teleurgesteld

Ruth is teleurgesteld. Ze wist dat ze het geld niet zou kunnen houden, maar ze had gehoopt op een beloning voor hun eerlijkheid. “Een bedankje en beloning zouden goed zijn. Gewoon omdat we zo een goede klant zijn en omdat we hen zo snel mogelijk op de hoogte brachten”, klinkt het.

Hoewel ze maar voor anderhalve dag miljonair was, had de Amerikaanse vrouw al veel plannen gemaakt. “Ik zou eerst 10 procent aan de kerk schenken. Dan zou zou ik wat geld doneren en investeren in vastgoed”, klinkt het.

Het enige wat nu nog overblijft van de plotse rijkdom, zijn een paar screenshots van de bankrekening. Zo kan de vrouw later tonen dat ze toch ooit miljonair is geweest. “Het is eigenlijk een goed verhaal”, besluit Ruth positief.