Baby lacht dolgelukkig als hoorapparaten aangaan RL

07 december 2019

01u39

Bron: ITV, Metro, The Mirror, BBC 1 Het leukste van het web Sommige gelukzalige momentjes met je kind wil je als ouder het liefst met de hele wereld delen. Zo ook de 32-jarige Paul Addison, die een heel bijzonder filmpje tweette van zijn vier maanden oude dochter Georgina.

Op het filmpje is te zien hoe de dove Georgina reageert als in de morgen haar hoorapparaten worden aangezet. Vader Addison zette het filmpje donderdag online. Binnen 36 uur werd de video met Gergoina al meer dan een half miljoen keer bekeken op Twitter.

Er gaat een lampje branden

In september constateerden de artsen dat Georgina ernstig doof is. Sindsdien draagt ze in ieder oor een hoorapparaat. Na een paar weken besloot de apetrotse Addison het moment waarop de apparaten aangaan te filmen en te delen met de wereld.

“Het is echt geweldig", vertelde Addison aan de Britse pers. “Als de hoorapparaten aangaan is het alsof er een lampje bij haar gaat branden. Ze is meteen opgetogen en gelukkig en kan haar moeders stem horen, wat heerlijk is.”