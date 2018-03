Baasje maakt bucketlist voor hond met kanker: "Ik wil genieten van de laatste momenten samen" TTR

09 maart 2018

12u01

Bron: Daily Mail 1 Het leukste van het web De wereld van de Australische Jodi Ryan uit Sydney stortte in toen ze te horen kreeg dat haar hond ongeneeslijk ziek was. I n plaats van bij de pakken neer te zitten, besloot ze om een bucketlist af te werken voordat hij zou overlijden.

Negen jaar geleden kocht Jodi een puppy, die ze de naam Dexter gaf. Sindsdien vormen ze een onafscheidelijk duo, maar in januari kreeg Jodi slecht nieuws te horen. De dierenarts had namelijk kanker ontdekt bij de jackrussellterriër. Nat, een vriend van Jodi, zag hoe verdrietig Jodi was en raadde haar aan om een bucketlist samen te stellen. Zo zou ze op een onvergetelijke en positieve manier afscheid kunnen nemen van haar 9-jarige viervoeter.

"Toen de dierenarts me vertelde dat Dexter niet meer lang zou leven, stortte ik helemaal in", vertelt Jodi. "Ik wil genieten van de laatste momenten met mijn hond in plaats van me te focussen op het verdriet en de kanker”, legt ze uit. Daarom maakte ze met de hulp van haar vrienden de ultieme bucketlist voor Dexter met onder andere een fotoshoot, een barbecue in het park en een ritje in een brandweerwagen.

Jodi deelt haar memorabele momenten met Dexter op Instagram en wil vooral andere mensen met een huisdier inspireren. Hoelang Dexter nog te leven heeft, kan niemand exact voorspellen. Tot die tijd wil Jodi er vooral voor zorgen dat ze samen met Dexter het mooiste uit hun resterende tijd haalt. "Het allerlaatste wat ik wil doen, is een groot feest organiseren in het park om iedereen te bedanken die ons geholpen heeft om deze mooie herinneringen waar te maken."

