Baasje door het dolle heen bij hereniging met vermiste pup jv

07 februari 2020

08u57

Bron: ABC News 0 Het leukste van het web Het baasje van een vermiste labradorpup wéét het duidelijk even niet meer wanneer de Amerikaanse politie plots met haar hartendief, Ruby, voor de deur staat. Eentje voor feelgood friday, bij voorkeur af te spelen mét het geluid aan.

De zwarte labradorpup Ruby zat nog in de wagen van het baasje toen haar auto afgelopen zaterdag gestolen werd, meldt de politie van Charlotte-Mecklenburg in de Amerikaanse staat North Carolina.

De politie kon het hondje gelukkig terugvinden en dinsdag weer aan de rechtmatige eigenares bezorgen. Dat het een enorm blij weerzien was langs beide kanten, spat van je scherm en brult uit je luidsprekers. Zelfs de kooi om de pup te vervoeren had de politie bij zich. Ze zetten de hartverwarmende video ook op Facebook met de boodschap: “Welkom thuis, Ruby”. En of het hondje welkom was!