Baas Dikke Van Dale boycot verkiezingen vanwege spelfout Joni van Essen

21 november 2018

16u50

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Hoofdredacteur Ton den Boon van de Dikke Van Dale weigert zijn stem uit te brengen bij de herindelingsverkiezingen voor het Nederlandse West Betuwe. Reden: die naam zonder koppelteken kan écht niet.

De taalpurist, tevens ‘gelegenheidskoppeltekenactivist’, ventileerde zijn frustratie op Twitter. Hij ergert zich aan het gebrek aan taalkundig inzicht bij een schijnbaar “onnadenkende ambtenaar”. “Deze situatie zorgt voor een lastig probleem voor burgers”, aldus Den Boon. “Ben je nu West Betuwenaar, inwoner van West Betuwe? Ze worden hoe dan ook verplicht een spelfout te maken.”

Overtreding

En dan is de aanstaande gemeente ook nog eens in overtreding. De Nederlandse spellingwet - stammend uit 2006 - stelt dat overheidsinstellingen de regels van de Nederlandse taal moeten volgen zoals opgesteld door de Nederlandse Taalunie. “Dat geldt dus niet voor u als journalist of voor mij als tekstschrijver, maar wel voor ambtenaren”, verduidelijkt Den Boon. De kans op strafrechtelijke vervolging voor dit vergrijp acht hij, ondanks zijn frustratie, nihil.

Als gelegenheidskoppeltekenactivist (tussen de twee delen van de naam van de nieuwe gemeente West Betuwe hoort volgens de Spellingwet een koppelteken) breng ik vandaag voor het eerst in mijn leven bij verkiezingen níét mijn stem uit in een van de stemlokalen @WestBetuwe. pic.twitter.com/Bg3qcMIpBu Ton den Boon(@ tondenboon) link