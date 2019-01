Avondje uit eindigt in ziekenhuis nadat Nederlandse dronkaard beslist om giftige vis levend door te slikken AW

26 januari 2019

18u01

Dat mensen domme dingen doen als ze een glaasje te veel gedronken hebben, is geen staatsgeheim. Sommigen dansen of iets wat daarop moet lijken, anderen bulderen luidkeels mee met de muziek. En dan zijn er nog enkele dronkaards die giftige vissen levend doorslikken.

Geïnspireerd op Jackass, een televisieprogramma uit de VS waarbij enkele stuntmannen de meest absurde en gevaarlijke stunts uitvoeren, besloten enkele twintigers uit Rotterdam om levende visjes door te slikken tijdens hun zuippartijtjes. Het begon met onschuldige goudvissen, maar die werden op een dag vervangen door een bronzen pantsermeerval, een populair visje in aquaria van liefhebbers.



En omdat de tv-helden van Jackass hun domme avonturen filmden, deden de Rotterdammers dat ook. Spoileralert: het filmpje eindigt met een bezoek aan het ziekenhuis.

Verdedigingsmechanisme

De bronzen pantsermeerval is een kleine vis. Toch is het geen aantrekkelijke prooi voor grotere vissen of vogels. En dat heeft een gegronde reden: de meerval is uitgerust met een handig verdedigingsmechanisme. Zo zetten ze enkele stekels rechtop wanneer ze zich bedreigd voelen. Vervolgens komt er een gif vrij. “Roofdieren die proberen de vis in te slikken, sterven. Natuurlijke selectie noemt men dat dan”, aldus Kees Moeliker, een Nederlandse bioloog en directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.

Dat ondervonden de mannen aan den lijve. Nadat een van de Rotterdammers een glas helder water met de vis erin gulzig aan zijn lippen zette, realiseerde hij zich al snel dat hij een grove fout had gemaakt. Welgeteld vier seconden later spuugde hij het water én de vis terug uit. De pantsermeerval had een eerste keer zijn verdedigingsmechanisme gebruikt, met succes.

Visachtige structuur

De nog levende vis werd door een van de vrienden van de tafel gegraaid en doorgegeven aan iemand anders. Die slikte de vis wel in. Het 28-jarige slachtoffer begon enkele seconden later te kokhalzen, maar kon niet overgeven. Wanhopig duwde hij enkele keren met zijn vingers in zijn keel, zonder succes.

Na een –door de dokters omschreven als “foutief”- Heimlich-manoeuvre en bloeddruppels te hebben gespuugd, bezochten de mannen het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. De artsen onderzochten zijn strottenhoofd en ontdekten al snel een “visachtige structuur” in het lichaam van de man. Daarop werd de twintiger, met veel precisie, succesvol geopereerd.

Vereeuwigd

De dode vis, gestikt in de keel van de dronkaard, werd inmiddels vereeuwigd in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Hij vervoegt daar de collectie “Dode-Dieren-met-een-verhaal”. De tentoonstelling toont enkele ‘beroemde’ dieren en hoezeer de mens er soms mee in botsing kan komen. Daar mag de vis best trots op zijn, want andere dode residenten zijn onder andere de wezel die de CERN-deeltjesversneller in 2016 volledig plat legde.

De Nederlandse twintiger slikt (hopelijk) nooit meer vissen in als hij gedronken heeft. Ook zijn belevenis werd vereeuwigd in een medisch rapport dat later gepubliceerd werd door het tijdschrift Acta Oto-Laryngologica Case Reports. Daarin werd het filmpje van de mannen uitvoerig omschreven. Het artikel kreeg de titel: “A jackass and a fish”.