Australische moeder raakt voor haar dochtertje 96 kilo kwijt en voelt zich de gelukkigste vrouw op aarde IB

01 maart 2018

04u00

Bron: news.com.au 0 Het leukste van het web Een Australische moeder die naar eigen zeggen “regelmatig meubels brak door erop te gaan zitten”, is bijna twee derde van haar gewicht kwijt nadat ze na een vernederende ervaring op het vliegtuig besloot dat alleen zíj zelf iets aan haar situatie kon veranderen.

De Australische moeder Sara Tuohey was niet alleen aan cola verslaafd (ze dronk maar liefst acht blikjes per dag!) maar reed ook dagelijks verschillende keren naar verschillende fastfoodketens in de buurt om een maaltijd te bestellen én om haar verslaving aan fastfood voor het personeel verborgen te houden.

De vrouw, die als tiener veel aankwam en sindsdien aan het ‘jojoën’ was met haar gewicht, kwam tijdens haar zwangerschap nog eens vijftig kilo extra aan. Vlak na de geboorte werd ze verlaten door haar man en was ze dus plotsklaps een alleenstaande moeder, wat voor nog meer stress zorgde. “Na de bevalling at ik drie take-away maaltijden per dag, dronk ik dagelijks zo’n drie liter cola en rookte ik zo’n veertig sigaretten op een dag. Het was vreselijk. Ik was nooit op m’n gemak en ik kon ‘normale’ dingen niet zoals mezelf scheren, mijn benen over elkaar doen of op een gewone stoel gaan zitten. Ik moest overal fietsbroekjes onder aan doen om het schuren van mijn benen tegen elkaar tegen te gaan en ik kon mezelf niet eens goed afvegen als ik naar de toilet was geweest. Vaak brak ik meubels wanneer ik erop ging zitten. Met eten vulde ik een leegte, maar ik at ook teveel als ik gelukkig was.”

(lees verder onder de foto)

Traumatische vliegreis

Toen de vrouw op haar 27e maar liefst 150 kilo woog, had ze er genoeg van. Ze besloot dat het zo niet langer kon. Aan de basis van die realisatie lag een traumatische ervaring in een vliegtuig, vlak na de geboorte van haar dochter Scarlett – in mei 2015. Toen de vrouw van Brisbane naar Melbourne moest vliegen – een reis van 2,5 uur – voor de verjaardag van haar oma, kreeg ze twee extra stoelriemen aangeboden van het personeel, omdat de gewone stoelriem haar niet paste.

(lees verder onder de foto)

De vrouw zat vervolgens zo klem en ‘opgesloten’ in haar stoel dat ze zich niet kon bewegen om haar vijf weken oude dochtertje tijdens de vlucht eten te geven of troosten. “Ik kon me niet meer herinneren wanneer ik geen extra stoelriem nodig had, maar die keer was het extra erg, aangezien ik er voor het eerst twee nodig had en die sneden in m’n benen en deden erg zeer. Ik voelde me zeer claustrofobisch en het leek alsof iedereen me aan zat te staren”, vertelt Sara. “Ik had constant tranen in m’n ogen en de hele tijd wilde ik huilen en schreeuwen. Wanneer je baby huilt wil je haar geven wat ze nodig heeft, maar ik kon niet bij de tas op de vloer om Scarletts flesje te pakken omdat ik niet kon bewegen in mijn stoel. Bovendien was ik helemaal buiten adem door het wandelingetje naar het vliegtuig toe.”

(lees verder onder de foto)

Slechte moeder

Die vernederende ervaring was de druppel voor Sara, die nu gelooft dat die verschrikkelijke vlucht haar leven gered heeft. De vrouw weegt nu, een kleine drie jaar later nog maar 54 kilo. “Ik herinner met nog levendig de ongelovige blik van de stewardess toen ik nog een extra stoelriem nodig bleek te hebben. Ik was zo gegeneerd dat ik me wel had willen verstoppen. Het was verschrikkelijk. Ik voelde me zo’n slechte moeder. Ik kon niet voor mijn dochter zorgen en het probleem was mijn gewicht en m’n formaat. Die nacht besefte ik dat ik zélf de enige was die mezelf kon veranderen. Ik wist dat ik gezondere keuzes moest gaan maken voor mijn dochter.”

“Die vliegreis was verschrikkelijk, maar het was de rauwe waarheid die ik onder ogen moest zien: dat ik niet op die manier kon blijven doorleven, maar moest veranderen voor mezelf, maar ook voor mijn dochter en voor mijn familie. Die vlucht heeft mijn leven gered.”

Het eerste wat Sara deed toen ze weer terug thuis was, was lid worden van een fitnesscentrum waar enkel vrouwen worden toegelaten. Eerst kon ze alleen maar wandelen op de loopband en zo bouwde ze langzaam maar zeker haar conditie op. Niet lang daarna deed ze mee met een Zumbaklasje, stopte met het eten van suiker en fastfood en begon zelf gezondere maaltijden klaar te maken. Op die manier verloor ze op eigen kracht veertig kilo, waarna ze besloot om een maagverkleiningsoperatie te ondergaan.

(lees verder onder de foto)

Speciale vlucht

Nu weegt Sara 56 kilo en is ze nog steeds drie tot vijf keer per week in de fitneszaal te vinden. Ze is zelfs Zumba-instructeur geworden en geeft nu zélf Zumba-lessen. Sinds die ene ‘fatale’ vlucht, heeft ze nooit meer in een vliegtuig gezeten. “Ik wil dat dat een speciaal moment wordt: om te vieren dat ik in een gewone stoel pas en geen extra stoelriemen nodig heb, dus ik zou graag naar een speciale bestemming willen vliegen.”

(lees verder onder de foto)

Sara voelt zich nu beter dan ooit en heeft ook een nieuwe partner. “Ik heb extreem hard gewerkt om te zijn waar ik nu ben. Ik voel me vrij, alsof er een gewicht van mijn schouders is afgevallen. Ik heb veel meer energie en ik voel me gezond. Ik kan nu zelfs met mijn dochter samen op de trampoline springen. Ik ben volmaakt gelukkig.”