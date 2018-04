Australische man wint 8 miljoen dollar met cijfers van overleden vader TTR

20 april 2018

09u33

Bron: news.com.au 0 Het leukste van het web De aanhouder wint, moet een inwoner uit het Australische Greenfield Park hebben gedacht. De man, die anoniem wenst te blijven, won gisteren maar liefst 8 miljoen dollar met de loterij. De Australiër kan het nog altijd niet geloven dat hij plotsklaps een grote som geld heeft gewonnen. Jarenlang gebruikte hij de favoriete nummers van zijn overleden vader.

Een man uit Greenfield Park, vlak bij Sydney, heeft 8 miljoen dollar gewonnen met de Powerball, een plaatselijk loterijspel. Hij sprong gisteren een gat in de lucht toen hij de winnende nummers zag verschijnen. De Australiër gebruikte op aanraden van zijn vader, die intussen overleden is, jarenlang dezelfde nummers. En met geluk. "Ik ben nog altijd in shock", vertelt de Australische man.

"Toen mijn vader niet meer lang te leven had, beloofde ik hem dat ik zijn nummers na zijn dood zou gebruiken", vertelt de anonieme man. "Mijn vader speelde meer dan twintig jaar met dezelfde cijfers. Hij geloofde dat het onze familie op een dag veel geluk zou brengen en hij had nog gelijk ook."

De Australiër moet geen seconde twijfelen over wat hij met het bedrag wil doen. "Als mijn vader ooit een grote som geld had gewonnen, dan wilde hij dat met de hele familie delen. Dat was één van zijn grootste dromen", getuigt de man die de wens van zijn overleden vader respecteert. De hele familie is verbaasd en ontzettend dankbaar dat hun familielid dit voor hen wil doen.