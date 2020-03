Australisch gezin koopt per ongeluk 2.300 rollen WC-papier: “In het begin lachte iedereen, nu komen ze smeken om een rol” HLA

06 maart 2020

11u07

Bron: Belga, 7news 0 Het leukste van het web Een Australisch gezin heeft door een foutje een monstervoorraad op de kop getikt van één van de meest gewilde producten van het land: toiletpapier. Nog voordat mensen door de coronapaniek Een Australisch gezin heeft door een foutje een monstervoorraad op de kop getikt van één van de meest gewilde producten van het land: toiletpapier. Nog voordat mensen door de coronapaniek aan het hamsteren sloegen , bestelde de familie via internet per ongeluk 48 dozen in plaats van 48 rollen wc-papier.

De familie Janetzki uit Toowoomba deed de aankoop volgens omroep ABC begin februari, nog voordat berichten in de media opdoken over lege schappen in winkels. De nietsvermoedende kopers konden hun ogen niet geloven toen de ruim 2.300 rollen toiletpapier bij hun huis werden afgeleverd. Het gezin moest 3.264 Australische dollar (bijna 2.000 euro) afrekenen voor de onbedoelde aankoop, maar heeft inmiddels wel meer toiletpapier op voorraad dan sommige supermarkten. Ze schatten dat ze daar zo'n twaalf jaar mee vooruit zouden kunnen. In een video op Facebook toont Haidee’s man de enorme hoeveelheid dozen die staan opgestapeld in de garage van het gezin. (lees verder onder de video)

De webwinkel ‘Who Gives A Crap’ bood uiteindelijk aan het toiletpapier terug te nemen, maar toen had het echtpaar Janetzki al een ander plan bedacht. “Aanvankelijk lachte iedereen me uit”, vertelt Janetzki aan 7NEWS, “Nu komt iedereen smeken om een paar rollen.”

Het gezin besloot dan ook om de WC-rollen te verkopen aan vrienden en familie. De opbrengst schenken ze aan de school van hun dochter. Inmiddels is er veel vraag naar de producten, en ze besloten dan ook om de prijs een klein beetje op te drijven. "Dit kon voor ons niet beter uitpakken", glundert Haidee Janetzki.

Het gezin heeft intussen ook al heel wat plezier beleefd aan de vergissing: ze bouwden onder meer een WC-papiermuur en een troon gemaakt van dozen toiletpapier.

