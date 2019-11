Australiër vindt het ultieme middel om minnaars voor zijn verloofde af te schrikken SVM

Hoe voorkomen dat je vriendin op het strand té veel begerige blikken krijgt? Een vraag die qua seksisme hoge toppen scheert, maar een Australische influencer lijkt er wel het perfecte antwoord op gevonden te hebben. Pedro Cuccovillo Vitola verraste zijn muze met een badpak waarop zijn eigen gezicht in het groot afgebeeld staat.

Pedro Cuccovillo Vitola’s staat bekend om zijn grappige video’s en dus moet alles met een stevige korrel zout genomen worden. “Het is algemeen bekend dat mijn vriendin Patty van bikini’s houdt en dat ik er absoluut niet graag geld aan uitgeef”, legt hij uit aan zijn 12.500 volgers. “Maar deze keer heb ik mijn gevoelens opzij kunnen schuiven en heb ik voor haar de perfecte bikini gekocht.”

In het filmpje is te zien hoe Patty eerst geblinddoekt wordt, vervolgens moet ze van outfit wisselen. Als de jongedame tot slot recht in de spiegel kijkt, is het shockeffect geslaagd.

Maar de schaterlach volgt snel. “Wat moet dit voorstellen? Het is afschuwelijk. Eigenlijk zou ik het inderdaad eens moeten aantrekken op het strand”, aldus een sportieve Patty.

Het guitige stel verloofde zich twee maanden geleden tijdens een trip naar Disneyland in Tokyo. Sindsdien wonen ze samen.