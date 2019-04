Australiër ontdekt sluw trucje en kan daardoor gratis eten bij McDonald’s kg

09 april 2019

15u56

Bron: USA Today 0 Het leukste van het web Een Australiër heeft naar eigen zeggen een manier gevonden om gratis te eten bij McDonald’s. Samen met een vriend slaagt hij erin een hamburger en elf broodjes zonder vlees te bestellen zonder ook maar één cent te betalen. Ze demonstreren het trucje in een video die nu al door meer dan een miljoen mensen bekeken werd.

Het trucje werkt op basis van de korting die McDonald’s geeft wanneer je je hamburger aanpast. Zo ontdekte één van de vrienden dat ze een korting kregen van 1,10 dollar wanneer ze de rundsburger verwijderden, terwijl een volledige hamburger in totaal slechts 1 dollar kost. Daarom gingen ze nog een stap verder.



Via de digitale bestelzuil selecteerden ze tien hamburgers waarbij ze bij elke hamburger het vlees schrapten. Tot slot voegden ze nog één gewone hamburger toe. “Je zal zien dat voor elke burgerloze hamburger 1,10 dollar wordt afgetrokken, en ze dus allemaal -10 cent kosten. En de normale hamburger kost een dollar, waardoor het totaal op nul dollar komt”, vertelt één van hen in de video.

En dat blijkt inderdaad te lukken. De bestelkiosk meldt enkel nog dat er “geen betaling nodig” is en print meteen de rekening. De Australiërs konden gewoon hun bestelling ophalen, bestaande uit één hamburger en elf broodjes met saus en augurken.



Het filmpje met de demonstratie staat nog maar twee dagen online, maar werd al anderhalf miljoen keer bekeken. Het is niet duidelijk of het trucje ook werkt buiten Australië. Aangezien de prijzen bij McDonald’s verschillen per markt, is dat echter onwaarschijnlijk.

Veel moeite

Het internet reageert verdeeld op de ‘hack’. Sommige Reddit-gebruikers betwijfelen of de vrienden de vleesloze hamburgers zelfs maar zullen opeten en vrezen dat de broodjes in de vuilnisbak eindigen. Iemand anders merkt op dat je nog steeds wel erg veel moeite moet doen om één dollar te besparen. McDonald’s heeft nog niet gereageerd op de video.

