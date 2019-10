Aussie wint 30 miljoen en stapt meteen kantoor uit: “Voortaan vissen en golfen” jv

17 oktober 2019

18u13

Bron: news.com.au 4 Het leukste van het web “Zou jij blijven werken als je de lotto wint?” Het is zo een van die vragen die op een gezellig terrasje al eens in de groep gesmeten wordt. Vaak beweren would-be-miljonairs ondanks al dat geld toch aan de slag te willen blijven. Maar niet deze Australiër die 30 miljoen euro won, het meteen aftrapte op zijn werk, en helemaal niet meer wenst terug te keren.

De vraag blijft voor de meesten onder ons louter hypothetisch, maar een enkeling wordt er wel degelijk mee geconfronteerd: wat als je de lotto wint? Zoals een man uit Leumeah bij Sydney. Hij bleek de winnaar van de jackpot waarnaar de Oz Lotto sinds dinsdag op zoek was. De man begreep pas dat hij de winnaar was, toen hij zijn biljet checkte omdat hij hoorde dat de winnaar uit zijn streek kwam maar nog niet gevonden was.

Donderdagnamiddag lokale tijd riep hij op zijn werk uit: “O mijn God, ik kan het niet geloven! Ik moet wenen en lachen! O mijn God!” Hij kon het maar niet bevatten. “Ik ben sprakeloos, ik kan niet geloven dat mij dit overkomt.” Hij belde zijn dochter als hulplijn voor bevestiging. Die kwam er. “Van zodra zij bevestigde, trapte ik het af op mijn werk, zonder iets te zeggen. Ik moest thuis kalmeren. Gosh, wat heb ik een mooi leven!”

De Aussie wil zijn familie en vrienden laten delen in zijn rijkdom. Hij wil niet meer terugkeren naar zijn job. “Ik ga zeker niet meer werken. Ik wil een huis aan zee kopen en al mijn dagen vullen met vissen en golfen. Maar geld betekent niet alles voor mij. Vrienden en familie zijn belangrijker. Daarom wil ik het wijs spenderen en met hen delen.”