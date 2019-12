Astronauten van ISS spotten de Kerstman vanuit de ruimte AW

24 december 2019

19u52

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Traditiegetrouw wordt de komst van de Kerstman in de Verenigde Staten aangekondigd door NORAD, de militaire organisatie die het luchtruim boven Amerika in de gaten houdt. Vanuit een bunkercomplex, uitgehouwen in de bergen van de staat Colorado, worden alle vliegbewegingen gevolgd. Ook die van de bebaarde kindervriend. Dit jaar krijgt NORAD buitenaardse hulp in de vorm van de astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS.

De jaarlijkse traditie om de vliegroute van de Kerstman en zijn rendieren door te geven begon in 1955 als grap. Winkelketen Sears plaatste een advertentie waarin klanten werden uitgenodigd via een directe lijn te bellen met Santa Claus. Het nummer bleek een hotline te zijn naar het North American Aerospace Defense Command.



Geconfronteerd met een jongetje dat naar de basis belde en naar de Kerstman vroeg, speelde de officier van dienst het spelletje mee. Kolonel Harry Shoup belde zelf naar een lokale omroep en meldde dat hij een vreemd vliegend voorwerp had gezien. Zijn mannen kregen de opdracht informatie te geven over de vliegroute.



Speciale website

Sindsdien houdt NORAD op 24 december de bezorging van kerstcadeautjes nauwlettend in de gaten. De route die de Kerstman volgt, wordt weergegeven op een speciale website en via Twitter. 1.500 vrijwilligers staan de militairen bij om alle brieven en telefoontjes van kinderen te beantwoorden.



Hoewel NORAD zelf elk stukje ruimtepuin in de buurt van de aarde bewaakt, kan een beetje hulp geen kwaad. Zeker niet vanaf een hoogte van 400 kilometer. Vanuit het ISS kondigde de Amerikaanse astronaut Andrew Morgan vanmiddag aan dat de arrenslee boven India was gespot.

New #NORAD video of #Santa flying over India, Nepal and Bangladesh! #NORADTracksSanta https://t.co/kGjjc9tHTZ NORAD Tracks Santa(@ NoradSanta) link

‘Boven India gezien’

“We hebben een visuele bevestiging gekregen dat de Kerstman momenteel over India reist!’’ liet de gewichtsloze Morgan op een video vanuit het ruimtestation weten. Kort ervoor was de Kerstman boven Rusland waargenomen, nadat hij kinderen in Australië, Thailand en China had verrast.



NORAD is blij met de hulp vanuit de ruimte. “Het station ligt 400 kilometer boven de aarde en geeft astronauten een ideaal observatiepunt om de Kerstman te volgen tijdens zijn reis rond de wereld’’, aldus de luchtleiding in Cheyene Mountain. De astronauten werden bedankt voor de “unieke samenwerking”.

#Santa was spotted flying over Afghanistan! #NORAD #NoradTracksSanta https://t.co/r69dW7VWik NORAD Tracks Santa(@ NoradSanta) link