Asterix en Obelix bekampten coronavirus al in 2017 ... uitgerekend in Italië

02 maart 2020

11u36 236 Het leukste van het web Beschikt de scenarist van Asterix en Obelix over een goeie glazen bol? Zo lijkt het wel, want in het in 2017 uitgebrachte album ‘Asterix en de race door de Laars’ neemt het Gallische stripduo het op tegen het coronavirus... uitgerekend in Italië. Nergens anders in Europa woedt Covid19 het hevigst, met tot nu toe 34 doden.

In de 37ste Asterix staat een wagenrace doorheen het Italië van 50 v. Chr. centraal. Julius Caesar droomt van een verenigd land in plaats van een lappendeken van rijken en volkeren. Enkelen vaardigen deelnemers af en ook ‘barbaren’ uit de hele wereld mogen meedoen, waardoor Asterix en Obelix aan de start van de wedren verschijnen.

Bacillus

De grootste concurrentie mogen ze verwachten van de gemaskerde wagenmenner Coronavirus en zijn bijrijder Bacillus. De Romein wiens uiterlijk verdacht veel weg heeft van Formule 1-kampioen Alain Prost, lijkt zijn favorietenrol helemaal waar te maken. Niet alleen krijgt hij luidkeels aanmoedigingen van fans langs de weg, ook de autoriteiten helpen hem volop aan de zege met sabotages en andere mysterieuze trucs met tot gevolg dat de ene tegenstander na de andere uitvalt. Maar da’s uiteindelijk buiten Asterix en Obelix gerekend waardoor Coronavirus het onderspit moet delven.

Jean-Yves Ferri schreef het scenario, de tekeningen zijn van de hand van Didier Conrad. Het is het derde album van de opvolgers van de geestelijk vaders van Asterix en Obelix, de in 1977 overleden René Goscinny en Albert Uderzo (92 intussen). De strip kreeg goeie kritieken, maar bleef verder wat geruisloos.

Mag Ferri nu een tweede carrière als waarzegger ambiëren? Toch niet, want er is zoiets als het woord ‘toeval.’ Ferri ontdekte dat Asterix en Obelix tot dusver enkel Rome hadden bezocht, terwijl Uderzo’s familie afkomstig is uit een dorp bij Venetië. Reden genoeg om het avontuur over heel Italië te laten afspelen. En het woord coronavirus is gewoon een verzamelnaam waartoe veel verkoudheidsvirussen waaronder het huidige Covid19, maar ook SARS en MERS behoren. Dat laatste virus woedde ten tijde van de creatie van de strip voornamelijk in Saoedi-Arabië, maar dook ook op in Europa en de VS.

