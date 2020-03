Assistentiehond Wynn troost zorgverleners in de frontlinie in Denver Joeri Vlemings

26 maart 2020

12u50

Bron: CNN 2 Het leukste van het web Het epicentrum van de coronapandemie verschuift stilaan van Europa naar de VS. Vooral New York stevent af op problematische toestanden. Maar ook in Denver is het alle hens aan dek in de ziekenhuizen. Daar vindt het medische personeel troost bij Wynn, een jonge labrador die opgeleid wordt als therapiehond.

Wynn is één jaar oud. Susan Ryan, spoedarts in het Rose Medical Center in het Amerikaanse Denver, leidt de labrador op tot assistentiehond voor een vzw die mindervalide kinderen, volwassen en oud-gedienden bijstaat. Al van toen Wynn acht weken oud was, kwam ze bij Ryan terecht. De spoedarts nam de hond vaak mee naar het ziekenhuis, waar haar collega’s de labrador maar al te goed kennen.

Ryan deelde een foto van zichzelf met Wynn die zondag werd genomen. We zien de arts met een gezichtsscherm en mondmasker uitgeput op de grond zitten met Wynn naast haar. “Ik zag Wynn net binnenkomen van een wandeling buiten”, vertelt Ryan aan CNN. “Ik zakte gewoon neer op de grond en vroeg of ik een minuutje met haar kon krijgen.” Ryan had net een patiënt behandeld en had zichzelf ontsmet. “Je hoort en ziet dingen die je niet kan wissen en dat heeft een impact op je”, aldus Ryan. “Dan heb je iets aan een hond die je kan aaien. Je neemt even de tijd om alles los te laten.”

Wynn verblijft nu permanent in het ziekenhuis om de medewerkers die er behoefte aan hebben te helpen ontstressen. Dat kan in een speciale kamer, waar het licht wordt gedimd en meditatiemuziek wordt gespeeld.

“Goedheid, liefde en vier poten”

Ook Ryan roept de Amerikaanse bevolking op om social distancing te respecteren en de handen frequent te wassen. “Dat zal de piek die op ons afkomt vertragen”, zegt ze. “We hebben een eed afgelegd. We blijven doorgaan.”

Susan Ryan is ontroerd door de vele steunbetuigingen voor zorgverleners, die net als bij ons overal op social media en om 20 uur vanuit de ramen en vanop balkons te vinden is. “We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Maar goedheid, liefde en vier poten kunnen ons verbinden.”

Als Wynn 18 tot 22 maanden oud is, valt ze niet meer onder de zorgen van Susan Ryan, en zal ze overstappen op een ander professioneel trainingsprogramma voor begeleidingshonden.

Lees ook: Vier op de tien voelt zich neerslachtiger dan voor de coronacrisis: “We moeten dit goed in het oog houden”