Arts verkleed als The Joker helpt baby op Halloween ter wereld

Bron: Newschannel 5 Nashville, Buzzfeed, ABC News, Twitter 2 rv 'Dr. Joker' biedt de vader een schaartje aan om de navelstreng door te knippen... Het leukste van het web Het zal je maar overkomen: je bevalling komt op gang op de avond van het griezelige Halloweenfeest en de dokter die aan je bed verschijnt, is verkleed als The Joker… Het overkwam de Amerikaanse moeder Brittany Selph, toen op 31 oktober de weeën van haar derde bevalling op gang kwamen.

Toen het koppel, Brittany en Justin Selph uit Waverly in de Amerikaanse staat Tennessee, ’s middags bij het Henry County Medical Center arriveerden, was dokter Paul Locus, de gynaecoloog die hen al de hele zwangerschap lang begeleidde, verkleed als The Joker van Batman. De man droeg een groene pruik en had zijn haar wit geschminkt en had uitgelopen lippenstift op, net zoals Heath Ledger toen hij het karakter speelde in de 'Dark Knight'-films.

“Dezelfde middag, toen wij nog aan het wachten waren tot de bevalling echt op gang kwam, vertrok de dokter nog even terug naar huis om te helpen snoep uit te delen. Hij bood toen aan om thuis om te kleden en in zijn normale werkkleding terug te komen”, vertelt Justin aan de Amerikaanse pers. “Brittany zei hem toen dat ze hoopte dat hij gewoon als The Joker terug zou komen.”

Derde kindje

Een paar uur later, de bevalling was inmiddels echt op gang gekomen, stond Locus terug aan het bed. Of liever, The Joker stond aan het bed, want verrassend genoeg had de dokter zich inderdaad niet omgekleed. De bevalling verliep ongecompliceerd: het was het derde kindje voor het koppel.

Om tien voor half negen werd op Halloweenavond Oaklyn Saige Selph geboren. “Toen de dokter de volgende dag terug op onze kamer kwam, in zijn normale kleding, zei hij ‘Sorry dat ik er niet bij kon zijn gisteren, maar ik zie dat de bevalling goed gegaan is!'”, lacht Justin. “Hij was erg sportief!” Ook gaf de arts het kindje nog een kaartje dat hij ondertekende met 'Dr. Joker'.

Harley Quinn

Achteraf heeft het koppel spijt dat Brittany zich in de tussentijd niet opgemaakt had als Harley Quinn, het vriendinnetje van The Joker. “We hadden het daar nog over gehad toen de dokter tussendoor even naar huis was gegaan. Maar helaas hebben we het niet gedaan!”

Nachtmerries

De foto’s van de bijzondere bevalling zijn intussen de wereld al over gegaan en vele moeders zijn jaloers op de bijzondere bevalling, terwijl anderen er juist niets van hoeven te hebben. “Veel te eng!”, twitteren vele mama’s. Anderen vragen zich dan weer bezorgd af of het kindje geen “nachtmerries” zal overhouden aan de bijzondere geboorte. Zeker is dat de kleine Oaklyn later een behoorlijk sterk verhaal te vertellen heeft over haar geboorte!

