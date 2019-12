Argentijnse voetbalrivalen ‘redden’ kerst van concurrenten RL

25 december 2019

01u18

Een financiële bonus, geschenkdoos of simpelweg het loon op tijd uitbetaald krijgen. In het door een economische crisis getroffen Argentinië is het eerder uitzondering dan regel. Veel bedrijven en sportverenigingen hebben het moeilijk.

Dat merkten ook de medewerkers van profclub Colón uit Santa Fe. Hoewel het eerste team van de vereniging de finale van de Copa Sudamericana behaalde (de Zuid-Amerikaanse variant van de Europa League), zit de club in grote financiële problemen.

Staking

Medewerkers klaagden de afgelopen weken dan ook steen en been over nog onbetaald loon, overuren én het wettelijk verplichte vakantiegeld. In Argentinië staat immers de zomervakantie voor de deur. Dinsdag hoopte het personeel nog op een klein kerstwonder, maar ook dat bleef uit: de clubleiding betaalde niet, en dus gingen de medewerkers van Colón in staking en keken zij uit naar een karige kerst.

Gelukkig konden ze rekenen op de solidariteit van stadsgenoot en rivaal Unión de Santa Fe. Toen de medewerkers van die vereniging hoorden van de misstanden bij hun collega's, besloten ze meteen te helpen: ze snelden naar het stadion van Colón om hun hun jaarlijkse geschenkdoos cadeau te doen aan hun onfortuinlijke collega's.

“Clubkleuren doen er niet toe. We geven hen onze kerstpakketten zodat zij die kunnen delen met hun gezinnen. We hopen dat de situatie bij Colón snel wordt opgelost", aldus één van de vertegenwoordigers van de vakbond.

In de kerststemming

Bij de vereniging Sacachispas in Buenos Aires is er daarentegen wél sprake van een heuse kerstsfeer. Het team, dat in de derde divisie van het Argentijnse profvoetbal speelt, poseerde vandaag gehuld in het tenue én een kerstmuts in de clubkleuren paars en wit. “Gelukkige feestdagen” was er te lezen op het spandoek dat de spelers vasthielden.

