Argentijnse priester transformeert kerk tot bar uit protest tegen “oneerlijke” coronamaatregelen LH

13 juni 2020

22u11

Bron: The Guardian 5 Het leukste van het web Een evangelische kerk in Argentinië heeft op een ludieke manier geprotesteerd tegen de geldende coronamaatregelen in het land en de deuren heropend als bar. De priesters hebben hun altaar en priesterkleed even ingeruild voor de kledij van een ober.

De provincie Santa Fe, waar de kerk van Daniel Cattaneo is gevestigd, is er tot nu toe succesvol in geslaagd het virus te bedwingen en begonnen met het versoepelen van de maatregelen, waaronder de heropening van de bars, maar kerken mogen nog steeds maximaal 10 personen per dienst ontvangen.

Uit protest tegen die “oneerlijke” maatregel heeft Cattaneo nu tafels opgesteld in zijn kerk in de stad San Lorenzo. Hij vroeg de priesters van de gemeenschap om zich te verkleden als ober en bijbels te dragen op hun dienbladen.

“We staan ​​hier zo gekleed, met een dienblad, want het lijkt erop dat dit de enige manier is om het woord van God te dienen”, zei Cattaneo bij de opening van zijn ‘aanbiddingsbar’.



“We willen ons grondwettelijke recht uitoefenen om ons geloof te belijden”, zei Cattaneo aan The Guardian. “Bars kunnen open, winkels kunnen open, waarom discrimineren ze ons?” Cattaneo kondigde ook nog aan dat hij drive-in-diensten zal organiseren.

Así tuvo que abrir la Iglesia Redentor, la persecución religiosa por parte del estado nacional se hace cada vez más evidente.@omarperotti es hora de que te la juegues y te rebeles contra las presiones del gobierno naciónal.#QueAbranLosTemplos pic.twitter.com/UCBOSmMfkR Federico Picchio(@ Picchio_Fede) link