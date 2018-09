Arbeider maakt er een potje van in Brusselse brandweerpost: gloednieuwe wc, maar deur kan niet dicht Stéphanie Romans

19 september 2018

18u32

Bron: Eigen berichtgeving 8 Het leukste van het web Bij vernieuwingen van het sanitair in een Brusselse brandweerkazerne maakten de bouwvakkers een kleine rekenfout, met grote gevolgen. De nieuwe toiletpot in de brandweerpost bij het Universitair Ziekenhuis in Jette is nét iets te groot om de deur nog te kunnen sluiten. Pas toen de arbeider de pot geplaatst had, merkte hij dat de deur niet meer dicht kon.

Vakbondsvertegenwoordiger Eric Labourdette (VSOA) kreeg vanochtend om 5 uur lucht van de situatie: "Een ambulancier die net terugkwam van een ziekentransport naar Doornik stuurde me een video door. Ik ben 's ochtends meteen ter plaatse gegaan om met de arbeider te praten. Wat ik aantrof was inderdaad: een splinternieuwe wc waarvan de deur niet dicht kan."



Labourdette vroeg de arbeider hoe hij het probleem ging oplossen. "'De wc demonteren en een kleinere plaatsen. Ik heb hem zelfs al besteld', zei hij. Ik dacht dat het een grap was, maar hij heeft de pot écht gedemonteerd om een kleinere te plaatsen. Als dat ook niet helpt, gaat hij de deur omdraaien."

"Wc voor kinderen?"

Die nieuwe pot is alvast geen goede oplossing, vindt Labourdette: "Krijgen we dan een wc voor kinderen? Zoals op een basisschool? Exemplaren voor grote en eentje voor kleine billen? Absurd."



De vakbondsman belooft vanaf nu elke dag langs te gaan om de renovatie van het sanitair op te volgen. "Want laten we ernstig blijven, dit soort fouten kosten uiteindelijk wel handenvol geld."