Antwerpse Waagnatie viert dit jaar heel weekend lang Oktoberfest Redactie

04 september 2019

München is en blijft de thuisstad van het wereldberoemde Oktoberfest dat er jaarlijks plaatsvindt. Maar het bierfestival komt ook hoe langer hoe meer vanuit Duitsland overgewaaid naar ons land. Zo bleek de mini-editie van Oktoberfest in de Antwerpse Waagnatie vorig jaar zo'n succes dat het dit jaar gewoon opnieuw zal plaatsvinden, maar dan een heel weekend lang.

Lederhosen, liters bier, pretzels, Bratwurst én de danseressen van de Schatzibar uit Ischgl: het zijn niet alleen de ingrediënten van het Oktoberfest in München maar ook van dat in Antwerpen. Daar zijn ze inmiddels al aan de derde editie toe. Dit jaar begint de Antwerpse Waagnatie er al op vrijdag aan en het bierfestival eindigt op zondag. Op 4, 5 en 6 oktober komen de bierliefhebbers er volop aan hun trekken.

In München gaat het Oktoberfest al in september van start en daar duurt het maar liefst zestien dagen. Op het grootste volksfeest ter wereld komen vijf miljoen mensen af. Maar ook Antwerpen was vorig jaar meer dan tevreden met 15.000 gegadigden. Daarom besloot de organisatie om er nog twee dagen bij te lappen.

Verwacht lange biertafels, Duitse snacks en een rist leuke en muzikale acts, allemaal met een humoristische knipoog. Artiesten van dienst zijn: Otto Wunderbar, Thorsten van der Lippe Biesterfeld, de Belgische Tirolers, DJ Timmie Tirol, Supertolle Schlager Schwestern en ‘Die Freddies’, de Duitstalige coverband van Chris Van Tongelen. Zondag is het dan tijd voor iets nieuws: de Oktoberfest Matinee, waarop ook kinderen welkom zijn. De Matineevoorstelling is een coproductie met televisiezender ATV. Presentator is stand-upcomedian Steven Goegebeur.

Kaartjes kosten 25 (zondag) of 30 euro (vrijdag/zaterdag) plus kosten. Kinderen onder de 14 jaar mogen zondag gratis binnen. Er zijn ook vip-arrangementen voorzien. De prijzen vind je hier.