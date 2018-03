Antwerpse politie op zoek naar eigenaar van "deze schattigaard" Redactie

28 maart 2018

09u18

Bron: Twitter 119

De Antwerpse politie heeft een opmerkelijk 'opsporingsbericht' op de sociale media geplaatst. Het korps is op zoek naar de eigenaar van een knuffel die gevonden is in Berchem, op het speelpleintje in het Groen Kwartier aan de Boomgaardstraat.

Is de knuffel van een van jouw kinderen of weet je wie de knuffel toebehoort? De "schattigaard wacht op zijn of haar vriendje aan de onthaalbalie van het politiekantoor in de Statiestraat nr 44 (Berchem)"

Wie speelde deze schattigaard kwijt? De knuffel werd gevonden op het speelpleintje in het Groen Kwartier aan de Boomgaardstraat. Hij wacht op zijn of haar vriendje aan de onthaalbalie van het politiekantoor in de Statiestraat nr 44 (Berchem). Retweet aub! pic.twitter.com/tdgOAY8kej Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link