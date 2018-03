Antwerpse 'Pastabar' nodigt daklozen uit voor gratis maaltijd: "Morgen gaan we de straat op om ze te bedienen" jv

02 maart 2018

19u12 674 Het leukste van het web "Ik las gisteren dat een dakloze in Antwerpen gewoon was doodgevroren en wou iets doen voor die arme mensen in de kou", zegt Anaour Zerrad van The Pastabar op het Antwerpse Kiel. Zerrad liet meteen op social media weten dat daklozen bij hem een gratis maaltijd kunnen krijgen. Meer nog: "Morgen gaan we zelf de straat op om ze op te sporen en eten te geven".

The Pastabar in de Antwerpse Abdijstraat is voornamelijk een afhaalrestaurant. "Maar we hebben ook een twintigtal zitplaatsen voor de klanten om ter plaatse te eten", zegt Zerrad. Via social media nodigde hij gisteren de daklozen in de bijtende vrieskou uit om bij hem een gratis warme maaltijd te komen nuttigen. "Zo wil ik mijn steentje bijdragen. We zijn nog maar pas gestart en kregen vandaag toch al drie daklozen over de vloer", zegt hij.

It’s freezing out there, spread the word 🙏🏻♥️ Een foto die is geplaatst door null (@thepastabar2020) op 01 mrt 2018 om 19:03 CET

De online reacties op dit hartverwarmende gebaar zijn overweldigend. Maar de zaakvoerder wil méér doen. "Daklozen zitten doorgaans niet op sociale media en zijn dus vaak niet eens op de hoogte van onze uitnodiging. Daarom gaan we morgen met een kleine ploeg actief op zoek naar hen om hen te kunnen bedienen."

The Pastabar heeft nog een tweede filiaal, in Nieuwkerken-Waas. Daar kunnen verkleumde thuislozen eveneens gratis terecht voor iets voedzaams van de menukaart.