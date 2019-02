Amerikanen laten hun spijkerbroek rechtop in de sneeuw bevriezen tijdens barkoude polaire vortex

Freezing our pants off here today👖❄️ Can’t. Feel. Face. Don’t go out there. Unless you’re coming to the brewery...then definitely go out there🍻 Open 1-10pm #oysterbaybrewingco #oysterbay #oysterbayny #frozenpants #polarvortex #craftbeer pic.twitter.com/V8NdyguXFu

Oyster Bay Brewing(@ OysterBayBrewin)