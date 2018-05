Amerikaanse wil iedereen haar verlovingsring showen maar houdt even geen rekening met 'Live Photo': "Hij is gigantisch" jv

18 mei 2018

12u20

Bron: Reddit, Twitter 0 Het leukste van het web Daar sta je dan, voor eeuwig en altijd blootgesteld aan de onvermijdelijke, nooit aflatende grapjes van je hele familie- en vriendenkring. Een opgewonden Amerikaanse uit LA wou dolgraag iedereen haar verlovingsring showen, maar vergat dat de 'Live Photo'-functie aanstond. En jawel: in haar gifje zie je op de achtergrond ook manlief effe zwaar uitpakken... met zijn mannelijkheid. Hilariteit!

Wie 'Live photo' aanzet op zijn iPhone, maakt geen stilstaande plaatjes maar bewegende foto's van zo'n drie seconden. Leuk gadget, maar het heeft toch wat nadelen. Niet alleen zit je geheugen in sneltempo vol, het kan ook tot gênante situaties leiden. De betrokken dame, bijvoorbeeld, zond twee weken geleden al haar vrienden en familie een shot van haar verlovingsring, maar het bleek helemaal geen stilstaand beeld te zijn. Wél een Live Photo, en net binnen het opnameframe van amper drie seconden richtte haar toekomstige echtgenoot zijn ontbloot lid prominent naar de camera. Van een photobomb gesproken!

Die moest natuurlijk wel viraal gaan, nadat een vriend (?) de minivideo op Twitter had gezet: "Ik wacht tot mijn vriendin doorheeft dat ze ons allemaal een Live Photo heeft gestuurd". Het effect bleef alvast niet uit: meer dan 100.000 retweets, 4.000 reacties en 300.000 likes intussen.

Sommigen zagen er alvast de humor van in. "Proficiat, meid, hij is gigantisch", reageerde iemand op Reddit. Nog iemand anders kende de aanstaande bruid via via en voegde eraan toe: "Ze stuurde het naar heel haar familie. Stel je de horror voor." Enkele conclusies op sociale media klonken eerder waarschuwend: "Nu moet ik wel al mijn eigen bewegende foto's stuk voor stuk gaan controleren". Of: "Daarom gebruik je dus maar beter nooit Live Photo".