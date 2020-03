Amerikaanse vrouw krijgt arrestatie cadeau voor 100ste verjaardag HAA

06 maart 2020

06u37

Bron: AFP 1 Het leukste van het web Twee agenten hebben een Amerikaanse vrouw opgepakt die voor haar honderdste verjaardag graag gearresteerd wilde worden.

Ze arresteerden de eeuweling voor "onfatsoenlijk gedrag" tijdens de lunch in het rusthuis waar ze verblijft. Bryant werd in de boeien geslagen en met loeiende sirenes naar de gevangenis van Person County in de staat North Carolina gebracht, meldt de lokale krant Courier Times. Toen de agenten haar uit de auto lieten stappen aan de gevangenis, zei de vrouw dat de agenten "geen idee hadden met wie ze te maken hadden".

Bryant doorliep in de gevangenis dezelfde procedures die ‘gewone’ gedetineerden moeten volgen. Ze bracht ook een aantal minuten door in een cel. Nadien werd ze door de agenten teruggebracht naar het rusthuis, waar de vrouw nog een verjaardagsfeestje te wachten stond. Haar mugshot of arrestatiefoto mocht ze mee naar huis nemen als souvenir.