Amerikaanse vader wil zonen aan een lief helpen en zet oproepje in krant op vakantiebestemming: “Wie wil met mijn zonen daten?”

Bron: New Zealand Herald 0 Het leukste van het web Een vader die met zijn vrouw en volwassen zonen op vakantie kwam in Nieuw-Zeeland heeft met een verrassend oproepje in de nationale krant New Zealand Herald de harten van de natie gewonnen. I n een oproepje riep hij ‘kiwi dochters’ op om met zijn vrijgezelle zonen te daten. “We hopen dat we onze zonen aan leuke Nieuw-Zeelandse dochters kunnen voorstellen. In het ergste geval brengen we onze jongens in verlegenheid, maar eerlijk gezegd zien we daar de humor wel van in… ”

Afgelopen maand verscheen er plots een schattig oproepje in de New Zealand Herald van een bezorgde vader: ‘We komen uit de VS (Oregon) en bezoeken later deze maand jullie prachtige land. Mijn vrouw en ik hebben drie fantastische, succesvolle, knappe maar helaas ongetrouwde zonen in de leeftijd van 28-32 jaar”, schreef de man. “We verwachten niets, maar hopen dat we onze zonen aan leuke Nieuw-Zeelandse dochters kunnen voorstellen. In het ergste geval brengen we onze jongens in verlegenheid, maar eerlijk gezegd zien we daar de humor wel van in… ”

Als afsluiter gaf de man, Neil, zijn e-mailadres nog mee, waar geïnteresseerde dames naartoe konden mailen om een afspraakje te maken met een van de zonen. Het oproepje werd massaal beantwoord: Neil kreeg meer dan zeshonderd reacties van Nieuw-Zeelandse vrouwen die best eens met een stoere Amerikaan op date wilden gaan. Anderen leek het dan weer leuk om de hele familie op sleeptouw te nemen en hen ‘hun’ Nieuw-Zeeland te tonen.

“Verschillende dates gehad”

Inmiddels is de vakantie voorbij en is de familie weer terug in de States, máár het ongewone oproepje heeft de familie véél meer opgebracht dan ze hadden kunnen voorzien. Jongste zoon Benjamin vertelt aan de New Zealand Herald dat hij en z’n broers Jeremy en Matthew allemaal verschillende dates hebben gehad tijdens hun verblijf in het land eind december en begin januari.

“Nieuw-Zeelandse vrouwen zijn zeer intelligent en vriendelijk. We vinden hun accent heel leuk en iedereen die we ontmoetten was aardig. Ik denk dat we contact blijven houden met de mensen die we ontmoet hebben en we willen zeker terugkomen: het is een prachtig land”, zegt de jongste zoon, die toegeeft dat toen hij en z’n broers van de plannen van hun vader hoorden, ze wel even het schaamrood op de kaken kregen. “Maar uiteindelijk was het een hele leuke manier om met mensen in contact te komen. Twee weken is een korte tijd om stapelverliefd te worden, maar Matthew heeft wel iemand leren kennen: hopelijk wordt dat iets…”

Vader Neil is in elk geval bereid om zijn portemonnee te trekken om Matthew nog een keer terug te laten keren naar Nieuw-Zeeland om de ontluikende liefde van zijn oudste zoon een kans te geven, laat hij op de radio weten. “Absoluut, daar ging het om!”