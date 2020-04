Amerikaanse tiener raakt gekneld in wasmachine bij verstoppertje: brandweer moet haar bevrijden Joeri Vlemings

23 april 2020

15u56

Bron: NBC News 2 Het leukste van het web “We hadden ons al eens onder het bed verstopt en in de kast, en in de kelder mochten we niet komen”, begint Amari Dancy (18) uit Woodbridge in de Amerikaanse staat Virginia haar verhaal. “Dus waarom niet in de wasmachine, dacht ik.” Dat bleek géén goed idee. De brandweer moest Amari komen bevrijden.

Intussen kan ze er zelf ook om lachen, maar op het moment dat ze vastzat in de wasmachine vond ze het helemaal niet zo geestig. Amari Dancy was zondag met enkele jongere familieleden verstoppertje aan het spelen - wat moet een mens anders in het coronatijdperk? - toen ze een wel heel aparte plek uitkoos om zich te verstoppen. Het was haar nicht die haar in de wastrommel vond en alarm sloeg bij de volwassenen. Op hun beurt belden zij de hulpdiensten, omdat ze Amari er zelf met geen stokken meer uitkregen.

“Ik maakte me echt zorgen of de brandweerlui mij er wel zouden kunnen uithalen”, zegt Amari. “Maar toen ze hadden uitgevist hoe ze het zouden aanpakken, was ik opgelucht. Ik wou er gewoon uit.”

Volgens Amari’s tante, Suni Dancy, slaagden de vier brandweermannen erin de wasmachine langs boven te openen en genoeg ruimte te creëren om de achttienjarige er voorzichtig uit te trekken zonder haar te verwonden.

Een van de hulpverleners had alvast gevoel voor humor. Toen hij hoorde dat een spelletje verstoppertje aan de basis van hun bezoekje lag, vroeg hij aan Amari: “En, ben je gewonnen?”

“Het is allemaal nogal gênant”, gaf de onfortuinlijke tiener toe. “Ik kan het maar beter zelf weglachen. Mijn familie en ikzelf hebben er dus allemaal eens goed mee gelachen, en ik ben oké. Dat is het belangrijkste voor mij.”