Amerikaanse snackfans ruziën over beste broodje gefrituurde kip David van der Heeden

23 augustus 2019

14u44

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Een broodje, kip erop en klaar! Hoe ingewikkeld kan het zijn? Je zou verwachten dat er in de Verenigde Staten anno Trump belangrijker zaken zijn om je druk over te maken, toch is het uitgerekend een broodje gefrituurd pluimvee dat de gemoederen verhit. ”Onze kleinkinderen zullen ons vragen waar wij waren toen de Grote Kippenoorlog van 2019 uitbrak”, galmt het op sociale media.

De tweedeling in het land van grote dromen en schier onbegrensde mogelijkheden lijkt zich te concentreren rond een culinaire creatie van kiprestaurant Popeyes’. De oorspronkelijk uit Louisiana stammende fastfoodketen, met ruim 3.000 vestigingen en een hoofdkantoor in Miami, lanceerde afgelopen week een nieuwbakken broodje krokante kip. Niets nieuws onder de zon zou je zeggen, maar niets lijkt minder waar.



In het landschap van kip verkopende restaurants, met grote spelers als Chick-fil-A, KFC, Wendy's en Shake Shack, had Popeyes’ tot nu toe geen broodje op het menu staan. De keten richtte zich op gefrituurde kip, compleet met bot en vel. Niet op witte bolletjes met kipfilet. Toch doen de Popeyes’-jongens alsof ze met hun nieuwe broodje het warm water hebben uitgevonden. Met een Twitterrel tot gevolg.

One day our children will ask us, where were you during the chicken sandwich wars of ‘19. https://t.co/U62Vr3030X Prentice Penny(@ The_A_Prentice) link

Uitgevonden

“Wij hebben niet de kip uitgevonden, maar wel het broodje kip”, bralde concurrent Chick-fil-A, dat claimt met een combinatie van kip, broodje en augurk het origineel in handen te hebben. Snelrestaurant Wendy's stookte de boel nog wat op door “jullie maken je hier druk over wie het op één na beste broodje kip heeft” de wereld in te twitteren. In reactie op het gekakel rolden de liefhebbers van de diverse broodjes over elkaar heen.



Binnen de kortste keren vlogen de snedige grappen in het rond en was de ‘broodjesoorlog’ een van de meeste besproken onderwerpen op sociale media. Wie niet wist waar de ophef over ging, snelde zich naar een van de Popeyes’ filialen om de eigen tanden in het witte vlees te zetten. Met lange rijen tot gevolg. Een aantal franchisenemers moest smachtende liefhebbers laten weten uitverkocht te zijn.

Bun + Chicken + Pickles = all the ❤️ for the original. pic.twitter.com/qBAIIxZx5v Chick-fil-A, Inc.(@ ChickfilA) link

Droog broodje

“Jullie zien er allemaal dorstig uit”, stookte Popeyes’ de twitterende gemoederen nog wat verder op. “Het klinkt alsof jullie net een van onze broodjes hebben gegeten.” Wendy's pareerde gevat, door op te merken dat het waarschijnlijk kwam doordat Popeyes’ broodje net zo droog als de grappen was. Hoewel alle publiciteit de restaurants (en zeker Popeyes’) geen windeieren legt, rijst de vraag waarom de gemoederen zo verhit raken.



Het vooraanstaande Amerikaanse tijdschrift The New Yorker deed een duit in het zakje door te koppen met ‘Popeyes’ kipsandwich is hier om Amerika te redden’. Het ogenschijnlijk weinig originele broodje werd door voedselrecensent Helen Rosner betiteld als ‘gewoon prachtig’. “Amerika houdt van alles wat knapperig, zout en goed is”, vulde haar collega en voedselveteraan Nancy Hopkins aan.



“We zijn dol op gefrituurde kip. We houden ervan als uitspatting, maar maken het niet thuis. Mooi op een broodje lijkt het minder slecht en is het bovendien een stuk simpeler. Kip, wat augurk en een broodje”, verduidelijkte Hopkins. Vooralsnog lijkt het debat over het beste broodje niet beslecht. En ook dat lijkt typisch Amerikaans. “Er is niets Amerikaanser dan ergens verdeeld over te zijn”, twittert iemand. “Deze week gaat het om een broodje kip.”

There's nothing more American than being divided over something. This week it's a chicken sandwich. #ChickenSandwichTwitter Hop Holiday(@ cHolidaydds) link

I can confirm, without a fraction of a doubt, that this is a chicken sandwich fit for a God. The hype is real. 10/10 🔥 @PopeyesChicken pic.twitter.com/fyQauNOZYh Ava Alfonso(@ AvaAlfonso) link

Y’all out here fighting about which of these fools has the second best chicken sandwich. pic.twitter.com/4v9RJFgy0T WENDY'S SPICY NUGGETS ARE BACK!!!(@ Wendys) link

I'm joining the debate and happy to say I'm team @PopeyesChicken pic.twitter.com/12lZQzD81q Carly Behm(@ cb_journo) link