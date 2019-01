Amerikaanse politie pakt "deurbellikker" op: “De vreemdste zaak uit mijn carrière” AW

Bron: Belga 0 Het leukste van het web Roberto Arroyo haalde de headlines tot in China vanwege een bijzonder ‘talent’: de man werd in Californië door een veiligheidscamera gefilmd terwijl hij drie uur lang aan een deurbel stond te likken. De politie heeft hem opgepakt.

De eigenaars van het huis waren niet thuis op het moment van de feiten. Hun kinderen wel. Gelukkig werden ze niet gewekt door Arroyo.



Rond 5 uur kregen de ouders een melding van bewegingen die hun bewakingscamera had waargenomen. Toen ze die beelden de volgende ochtend bekeken, kregen ze de schok van hun leven. "We zagen een man die urenlang aan onze deurbel stond te likken, en enkel pauzeerde om in onze plantenbak te plassen", zo vertelt Sylvia Dungan.

Vreemde zaak

De Dungans verwittigden meteen de politie. Die kon de "likker" al snel identificeren als Roberto Arroyo, een dakloze man uit de buurt. Ze pakten hem op voor ondervraging en lieten hem even later gaan. Hij zal waarschijnlijk niet vervolgd worden voor het gelik, maar wel voor het stelen van de verlengkabel van de kerstverlichting van de woning.

"Dit is waarschijnlijk de vreemdste zaak uit mijn carrière", zo zei politiecommissaris Miguel Carbrera aan een lokale tv-zender.