Amerikaanse oma (50) bevalt onverwachts van zoon Redactie

02 maart 2019

20u52

Haar menopauze zou een jaar geleden al begonnen zijn maar tot haar eigen verbazing bleek de Amerikaanse Michelle Hall plots 26 weken zwanger te zijn. "Ik deed voor de zekerheid een test, puur om die mogelijkheid uit te sluiten'', zegt de moeder van vier en oma van twee kleinkinderen tegen Naples Daily News. "Iedereen in mijn omgeving was in shock.''

Hall was nauwelijks aangekomen en had evenmin last van typische zwangerschapskwaaltjes. Ze kampte wel al maanden met buikpijn, maar ze ging er vanuit dat die pijn werd veroorzaakt door haar menopauze en de auto-immuunziekte waar ze aan lijdt. “Stomverbaasd was ik toen die test positief bleek’’, aldus de Amerikaanse.

Ze mag dan verrast zijn, Hall meldt wel zielsgelukkig te zijn met haar zoon, die ze Grayson noemde. In het begin had het jongetje last van slaapapneu, maar inmiddels gaat het een stuk beter met hem.