Amerikaanse gevechtspiloten tekenen al vliegend mannelijk geslachtsdeel in de lucht, legerleiding spreekt over “toeval”

31 mei 2019

10u34

Bron: CNN 0 Het leukste van het web Omwonenden van de Luke Air Force Base in de Amerikaanse staat Arizona keken deze week vreemd op toen ze enkele F-35 gevechtsvliegtuigen enkele vreemde manoeuvres zagen uithalen. De piloten slaagden erin een patroon in de lucht te tekenen dat wel erg veel weghad van een mannelijk geslachtsdeel. Niets van, kwam de luchtmacht later met een officiële mededeling, de vorm was puur toeval.

Volgens de legerleiding waren de condensstrepen in de vorm van een penis enkel en alleen het gevolg van manoeuvres van een gesimuleerde achtervolging. “Wij hebben de foto's gezien die sinds dinsdagmiddag online circuleren”, aldus een woordvoerder van de luchtmachtbasis. “De logboeken van de training zijn herbekeken en wij kunnen bevestigen dat de F-35-vliegtuigen enkel normaal trainingsmanoeuvres hebben gedaan die resulteerden in de condensstrepen. Er is geen sprake van ongepast gedrag”, zo schiep hij duidelijkheid in de hangende kwestie.

Het zou nochtans niet de eerste keer zijn dat Amerikaanse gevechtspiloten op training een of andere vorm proberen te tekenen in de lucht. In 2017 werd een crew van de luchtmacht nog gestraft omdat ze met opzet een “obscene figuur” - ook al van een mannelijk lid - hadden achtergelaten boven de staat Washington.

