Amerikaans politiekorps organiseert 'Pizza Day': “Inwoners en pizzeria’s een hart onder de riem steken tijdens coronacrisis” ES

29 maart 2020

14u48

Terwijl het nieuwe coronavirus zich in de Verenigde Staten verder verspreidt, organiseerde een politiekorps uit Toms River, een plaatsje in de Amerikaanse staat New Jersey, een 'Pizza Day'. De inwoners, die door het coronavirus zo veel mogelijk thuis moeten blijven, konden bij hun favoriete pizzeria een gratis pizza afhalen.

De politieagenten kochten in totaal ruim 300 pizza’s aan bij zes lokale pizzeria’s. Per gezin kon er één pizza afgehaald worden, zodat iedereen een kans zou hebben er eentje te pakken te krijgen. “De bewoners konden zo even een frisse neus halen en langsgaan bij hun favoriete pizzeria”, vertelt politieagent Jesse Robertazzi aan CNN. Weliswaar werd erop toegezien dat ze de pizza mee naar huis namen om op te eten en niet in de pizzeria bleven hangen.

Uitverkocht in 90 minuten

“Met de ‘Pizza Day’ willen we in deze onzekere tijden zowel gezinnen als lokale ondernemingen een hart onder de riem steken”, vertelt Robertazzi. “Pizza is uniek omdat het mensen samenbrengt.” Robertazzi hoopt dat het initiatief diegenen geholpen heeft die het het meest nodig hebben. “Velen zijn hun werk kwijt dus kan één gratis maaltijd misschien de pijn wat verlichten.”

Het initiatief kende een ongemeen succes. Zo goed als alle pizza’s waren in minder dan 90 minuten uitverkocht. Het politiekorps plant daarom ook een tweede ‘Pizza Day’ en wil daarbij met nog meer pizzeria’s samenwerken.