Amerikaans marinevliegtuig tekent penis in de lucht

27 oktober 2018

Verbijstering en gegniffel bij het zien van de vliegroutes in California. Eén van de marinevliegtuigen tekende er een grote penis op de kaart. De marineleiding zit verveeld met het voorval

In de Amerikaanse staat Californië legde een marinevliegtuig een wel heel bizarre route af. Na wat rondjes te hebben gevlogen, besloten ze een tekening te maken in de lucht. Met chirurgische precisie vlogen ze in de vorm van een penis over het uitgestrekte Salton Sea zoutwatermeer.

Hoewel hun kunstwerk niet met het blote oog zichtbaar was in de lucht, liet de vliegtuig-trackingssoftware niets aan de verbeelding over. Op de kaart van dit computerprogramma (waarmee je alle vliegtuigen in de lucht kan volgen), tekende zich een duidelijk fallus af. Als kers op de taart vloog de piloot uiteindelijk in een lange vloeiende beweging weg uit zijn reuzenpenis. De interpretatie van die laatste lijn laten we echter volledig aan uw rijke fantasie over.

De afbeelding werd op Twitter geplaatst door Aircraft Spots, een account voor enthousiastelingen van legervluchten. “Iemand moet eens gaan praten met de crew van US Navy T-34C 160937 SHUTR91”, klonk het, gevolgd door twee lachende emoji’s.

De marine zelf ziet er de humor niet in. “Obscene of ongepaste acties, al vliegend of niet, passen niet binnen onze basiswaarden als marine”, zegt woordvoerder Majoor Josef Patterson. Hij voert nu een onderzoek uit naar de omstandigheden van het incident en zoekt uit wie verantwoordelijk is.

Somebody needs to have a word with the crew of US Navy T-34C 160937 SHUTR91 out of MCAS Miramar 😂😂 pic.twitter.com/WgrgkKzRln Aircraft Spots(@ AircraftSpots) link