Amerikaans koppel trouwt met kartonnen silhouetten als genodigden Joeri Vlemings

03 april 2020

11u46

Bron: Time 5 Het leukste van het web Dan Stuglik en Amy Simonson uit het Amerikaanse Michigan hadden hun huwelijk gepland met ruim 150 genodigden. Door de coronacrisis zal dat feestje helaas morgen niet op die manier kunnen doorgaan. Om zich toch een beetje sociaal omringd te voelen op hun grote dag, nemen meer dan honderd uit karton gesneden silhouetten plaats in de kerk.

Ook in Michigan moet iedereen “in zijn kot” blijven. Het huwelijk van Dan Stuglik en Amy Simonson zal zich morgen dan ook zonder publiek moeten voltrekken. Op vraag van de bruidegom schonk een verpakkingsbedrijf meer dan honderd kartonnen stand-ins, die de familie en de vrienden van het koppel moeten voorstellen. Jong, oud, klein, groot, lang haar, kort haar: aan alle menselijke verschijningsvormen is gedacht.

Dan Stuglik, agent van beroep, is het bedrijf eeuwig dankbaar voor deze troostende verrassing voor zijn aanstaande bruid. “Dat haar huwelijk in het water viel, was pijnlijk voor haar, maar dit brengt toch een beetje soelaas”, aldus Stuglik.