Amerikaan vindt in Alaska Russische flessenpost van 50 jaar oud IB

19 augustus 2019

Een man die in Alaska op zoek was naar kachelhout, stuitte op een interessantere vondst toen hij op een strand een vijftig jaar oude boodschap in een fles vond. Het briefje, dat in een fles met plastic schroefdop zat, was in een net handschrift in het Russisch opgesteld en gedateerd op 20 juni 1969.

“Ik moest heel erg hard trekken om de plastic kurk uit de fles te krijgen; ik heb zelfs mijn tanden moeten gebruiken om hem los te krijgen”, zegt Tyler Ivanoff uit Shishmaref (Alaska) in de lokale media. “De binnenkant van de fles was nog steeds droog en rook naar wijn of oude alcohol. Ook het briefje was droog.”

Het briefje bleek ook nog steeds perfect leesbaar te zijn, zij het dat het in het Russisch was opgesteld. Facebook bood de uitkomst en al gauw had Ivanoff een rudimentaire vertaling in handen: “Oprechte groeten! Vanaf het moederschip VRXF Sulak van de Russische vloot van het Verre Oosten. Ik begroet u, die deze fles vindt en vraag u dat u antwoordt aan het adres Vladivovstok -43 BRXF Sulak aan de hele crew. We wensen u een goede gezondheid toe en een lang leven en een behouden vaart. 20 juni 1969”

Vreugdetranen

De Russische media pikte het bericht via Facebook op en al gauw bleek dat het briefje geschreven was door de kapitein van de Sulak, Anatolie Botsanenko. De kapitein, nu 86 jaar oud, werd getraceerd en zou volgens de Russische media vreugdetranen gehuild hebben bij het bericht dat zijn flessenpost gevonden was. “Het ziet eruit als mijn handschrift. Zeker!” De kapitein zou voorman geweest zijn bij de bouw van de Sulak in 1966 en zou er tot 1970 op gevaren hebben. De man woont nu in Sevastopol.

Tyler Ivanoff is intussen erg onder de indruk van wat zijn kleine fotootje op Facebook van het briefje allemaal teweeg heeft gebracht. “Het was erg cool om te zien hoe zo’n kleine foto uitgroeide tot een verhaal”, zegt hij op Facebook. De man overweegt nu zelf om eens flessenpost uit te gooien met zijn kinderen. “Gewoon een berichtje aan de golven meegeven en zien waar het terecht komt.”