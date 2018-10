Amerikaan plukt reuzenpompoen voor Halloween JOLE

09 oktober 2018

12u12

Bron: VTM Nieuws 0

In Milmine, in de Amerikaanse staat Illinois, is een reuzenpompoen geplukt voor het pompoenenfestival. De eigenaar is van plan om de pompoen nog bij te houden tot Halloween, nadien wil hij de zaadjes planten zodat hij volgend jaar een nog grotere versie kan plukken. De pompoen weegt iets meer dan 360 kilogram.