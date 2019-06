Amazon verkoopt armband die je een elektrische schok geeft wanneer je te veel fastfood eet Ellen den Hollander

17 juni 2019

16u50

Bron: AD.nl 6 Het leukste van het web Het is nogal een claim: een armband die je afhelpt van je verslavingen. Of dat nou taartjes zijn of hamburgers. Een uitvinder zegt dat de schok zo sterk is, dat je het wel uit je hoofd laat om je nog te buiten te gaan aan junkfood.

Erg aantrekkelijk klinkt het niet: een armband die je een schok van 350 volt geeft als je een hap van een hamburger wil nemen. Toch is het een oplossing voor mensen met een verslaving, beweert de Amerikaanse uitvinder en internetondernemer Maneesh Sethi van Behavioral Technology Group. Hij heeft een armband ontwikkeld die je slechte gewoonten helpt af te leren en goede te stimuleren.

Je schrikt de eerste keer behoorlijk. “Alsof je statisch geladen bent en de deurknop aanraakt”, legt Sethi uit. Je kunt ook je vrienden je een schok laten geven als ze je betrappen. Het bandje is nu ook te koop bij Amazon (200 dollar, omgerekend 178 euro). Toch is het geen wetenschap. De Amerikaanse zender ABC laat psycholoog Greg Cason aan het woord die voorspelt dat mensen de band uiteindelijk zullen afdoen.

Het ding heet Pavlok 2, subtiel verwijzend naar Ivan Petrovitsj Pavlov die beroemd onderzoek deed met honden. Naar hem is de pavlov-reactie genoemd, die ervoor zorgt dat je gedrag verandert als je een bepaalde prikkel (een geluid) koppelt aan eten. Je brein koppelt de prikkels aan elkaar, waardoor je bij het geluid al gaat watertanden nog voor je het eten hebt gezien of geroken.

Nagelbijten

De armband - die je volgens Sethi ook kunt gebruiken voor het stoppen met roken of tegen nagelbijten - moet je wel zelf aansporen. Hij kan snoep, koek, diepvriespizza niet zien. Je geeft jezelf een schok met een app op je telefoon.



Dat zou zo goed werken dat je na een dag of vijf af begint af te zien van de begeerlijke gewoonte. “Er zit kracht in je zelf een klein beetje pijn geven", zegt Sethi bij tv-zender ABC.