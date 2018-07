Amateur-weervrouw presenteert in toepasselijke outfits op Facebook: aantal volgers verdubbeld sinds bikiniweer Arne Adriaenssens

26 juli 2018

18u04

Bron: Daily Mail 0 Het leukste van het web Het gaat Nev G DeMarni (42) voor de wind. Naast haar werk als amateur-DJ ving de Britse 3 maanden geleden een nieuwe carrière aan: amateur-weervrouw. En daar heeft ze heel wat voor over.

Haar dag begint om vier uur ’s ochtends wanneer ze speciaal uit de veren kruipt om de weersverwachtingen voor de komende dag te bestuderen. Die schrijft ze uit tot een kort en hapklaar nieuwsbericht van ongeveer een halve minuut. Om 9 uur gaat ze dan live op Facebook voor haar 30 seconden in de spotlights.

Populairder dan haar weerpraatje zelf zijn echter haar toepasselijke outfits. Ze maakt er een erezaak van haar kledij elke dag aan het verwachtte weer aan te passen. “Ik kleed me naargelang het seizoen”, zegt ze in een interview met The Daily Mail; “In Februari zou ik hier in mijn schapenvelletje staan." Hoewel er sporadisch kritiek klinkt op haar vestimentaire keuzes, is ze zeker van haar concept.

De meerderheid van haar publiek is dan ook érg enthousiast over haar kledij. Sinds het bikiniweer aanving, verdubbelde haar aantal volgers op Facebook zelfs. Eén keer presenteerde ze daadwerkelijk in bikini vanuit haar tuin waardoor het voor veel van haar mannelijke fans pas écht een warme dag werd.

DeMarni, die een mediaopleiding achter de rug heeft, hoopt zich met haar weerberichten definitief een weg te banen naar de Britse huiskamers. “Ik hou ervan voor de camera te staan en ben net als de meeste Britten geobsedeerd door het weer”, zegt ze nog. “Ik hoop dat mijn prestaties op het internet me eindelijk een definitief plekje op tv opleveren.”