Alweer gaat "restauratie" mis: katholiek kunstwerk in bizar blits kleedje

08 september 2018

Een Maria met eyeliner, een schele patroonheilige in het felroze en een Playmobil-Jezus in een fluovestje. Nee, de kitcherige restauratie van een kunstwerk in El Rañadoiro, een gehucht in Noord-Spanje, is niet bepaald geslaagd.

Hoewel de opvallend ingekleurde houten standbeelden uit de 15e eeuw op heel wat jolijt kunnen rekenen, is er ook veel kritiek. “Hoe is het in godsnaam mogelijk?”, klinkt het bij professionele restaurateurs, die er niet mee kunnen lachen dat er opnieuw zo werd geflaterd bij restauratiewerken.

Plaatselijke inwoner Maria Luisa Menendes bedoelde het nochtans goed. Ze kreeg toestemming van de parochiepriester van het piepkleine dorpje om de beelden een fris likje verf te geven. Ze nam ook nog een ander beeldje van Petrus onder handen en een tweede werk met Maria en kindeke Jezus. “De verfbeurt was echt nodig", vertelt ze aan persagentschap AFP. "Ik deed het zo goed als ik kon, met kleuren die mij mooi leken. De buren vonden het ook mooi.”

"Het lijkt meer op een wraakactie dan op een restauratie", klaagt de regionale minister voor Cultuur, Genaro Alonso. Het is nog onduidelijk of de verf van mevrouw Menendes opnieuw verwijderd kan worden.