Alsof een aanzoek op zich al niet spannend genoeg is: deze Belgische toerist deed het omringd door alligators ADN

06 juni 2018

09u11 0 Het leukste van het web Je vriendin ten huwelijk vragen tussen alligators, het is niet iedereen gegeven. Toch is dat exact wat de Belg Sam van Reeth deed tijdens een bezoekje aan Gatorland Orlando. En ja hoor, zijn Chana zei ‘ja’!

“Wij houden echt van wilde dieren”, legt Sam uit aan lokale media. Een aanzoek in dé reptielenattractie van Florida was dan ook heel toepasselijk voor het koppel. “Een vriend van mij had me verteld dat Gatorland echt een unieke ervaring is. We vonden het echt geweldig.” En dus besloot Sam afgelopen weekend tussen de alligators zijn nu-verloofde Chana Vranken ten huwelijk te vragen.

Bij Gatorland zelf vonden ze het uiteraard geweldig dat de Belg op de knie ging in hun park. “Zo mooi om deze daad van liefde te zien met ons prachtig natuurtapijt op de achtergrond. Proficiat aan jullie beiden”, klinkt het in een bericht op hun Facebookpagina. Of alligators ook op de een of andere manier geïntegreerd zullen worden op hun trouwdag of hun huwelijksreis? “Dat is goed mogelijk”, lacht Sam.

Gatorland Orlando When you love each other, and you both love alligators! Join us in congratulating these two! So Amazing to see the act of love against our beautiful tapestry of nature! Congrats to you both! Best...