Als papa een weekend alleen met de peuter thuis blijft, krijg je dit... FT

17 februari 2018

11u06

Bron: Twitter 7

Vaders, ze zijn een ras apart. Want soms hebben ze van die geniale ingevingen. Zo ook Robby uit Edegem. Hij lanceerde gisteren een foto en bijhorende oproep op Twitter: "Ik ben drie dagen alleen thuis met deze schattige peuterpuber. Wie wil ze in wat extreme omstandigheden photoshoppen (sic) om de mama wat stuipen op het lijf te jagen?" En dat viel niet in dovemansoren. Heel wat volgers sloegen aan het knippen en plakken in Photoshop (of in het meesterlijke Paint). Resultaat: peuterpuber Nelle op de vlucht voor een dino, Voldemort of een brandend huis. Nelle oog in oog met een beer, Nelle als koorddanseres... Van #DadGoals gesproken.

Met dank aan @instajan66 verliep de wandeling deze ochtend niet van een leien dakje. pic.twitter.com/pSQ3IxLd9k Robby Sallaets(@ RobbySallaets) link

Plezante opgave :D pic.twitter.com/fh72rQ9flv Tristan Claus(@ TristanClaus94) link

Zoiets dus pic.twitter.com/kogxmX0jYv Saïd Bataray(@ SaidBataray) link

Ik stond op een andere plaats dan jij, dus ik zag waarvoor ze op de loop was... pic.twitter.com/HtBan7eG47 Jan Van Assche(@ instajan66) link

Dit is te leuk! ⚡️ pic.twitter.com/oVGP4MHyMK Caroline(@ Carolinaaa_) link

Houdt ze van beren? pic.twitter.com/cxvxFLHyHp Tristan Claus(@ TristanClaus94) link