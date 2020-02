Als je vastzit op cruise in quarantaine en dorst hebt? Dan bestel je wijn met een drone YV

12 februari 2020

17u23

Een Australisch koppel dat al sinds 2 februari vastzit op de Diamond Princess cruise in Japan liet twee kratten wijn leveren met een drone.

David Binskin en zijn vrouw Jan, moesten drie dagen verplicht in hun kajuit verblijven tot ze zich begonnen te vervelen. Het koppel vroeg aan hun wijnclub of ze hen konden voorzien met wat wijn om zich te amuseren. Binnen enkele uren was de wijn geleverd op een wel heel speciale manier: met een drone.

Volgens David Binskin wist de Japanse kustwacht niet wat hen overkwam wanneer ze drone zagen aankomen. Maar gelukkig voor hen deden ze niets om de bestelling te stoppen.