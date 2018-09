Als in een sprookje: dit koppel stapte in huwelijksbootje als Buzz Lightyear en Woody KVDS

19 september 2018

14u31

Bron: Inside Edition 0 Het leukste van het web Een koppel uit de Amerikaanse stad Chicago is op een wel erg sprookjesachtige manier getrouwd. Garrett Smith en Jason Bitner verkleedden zich als Buzz Lightyear en Woody uit de animatiefilm ‘Toy Story’ en ook hun gasten staken een tandje bij om eruit te zien als bekende Disneyfiguren.

“Onze familie en vrienden moeten gedacht hebben dat we gek waren om een gekostumeerd huwelijk te organiseren in het midden van de zomer”, vertelt het koppel over zijn grote dag half augustus. “Maar het was geweldig dat onze gasten er bijna allemaal in meegingen.” (lees hieronder verder)

En zo kwam het dat op het feest ook koning Triton en Ursula de zeeheks uit De Kleine Zeemeermin rondliepen, Mary Poppins, piraat Jack Sparrow en Tinkerbel.





De twee bekennen dat ze het altijd al leuk vonden om zich te verkleden en omdat ze beiden fans zijn van Disney was het thema van hun bruiloft snel gekozen. Het aanzoek gebeurde – hoe kan het anders – in Disneyland. Aan het kasteel van Doornroosje haalde Garrett plots de ring tevoorschijn. (lees hieronder verder)

Elke tafel op het feest was versierd volgens een andere Disneyfilm en als openingsdans kozen de twee een nummer uit de soundtrack van Toy Story: You’ve Got a Friend in Me. Hieronder kan je een filmpje bekijken van dat magische moment.