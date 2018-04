Allison krijgt bericht van deurbelcamera, maar deze gast had ze écht niet verwacht sam

01 april 2018

17u32

Bron: KameraOne 0

Allison Keller uit het Texaanse Spring ontving dinsdag een melding dat iemand aan de deur stond. De verwittiging werd verstuurd door haar deurbelcamera, die een beweging had waargenomen. Gelukkig keek Keller eerst op haar telefoonscherm wie het was, want ze ontdekte dat een flinke slang aan haar voordeur hing. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe het dier langs het hout omhoog klimt, valt, en herbegint. Een reptielenexpert vermoedt dat het gaat om een niet-giftige rattenslang.