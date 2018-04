Alleen in Aalst: Egon verschijnt als 'Voil Jeanet' voor zijn huwelijk met Els Rutger Lievens

13 april 2018

16u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 Het leukste van het web Een man die in 'Voil Jeanetten'-kostuum verschijnt in de trouwzaal, zijn aanstaande in Victoriaanse kledij, zoiets had Aalsters schepen Ilse Uyttersprot ook nog niet gezien. Egon Twin (41) en Els Dufour (40) bezegelden 14 jaar liefde met een huwelijk, maar dan wel op hun manier.

En dus trok hij als bezieler van de Aalsterse vereniging die zich inzet voor het behoud van de Voil Jeanetten - 'Een Voil Jeanet is Giejn Travestie' - zijn 'Voil Jeanetten'-kostuum aan. Met alle toeters en bellen, of in het geval van de 'Voil Jeanetten': een lampenkap op de kop, een bontjas rond het lichaam en in oude vrouwenkleren.

"Gek eigenlijk dat dit nog niet eerder is gebeurd. Het is toch Aalst, dé stad van de 'Voil Jeanetten'", zegt Egon. "Misschien ben ik de eerste 'Voil Jeanet' die dit mag van zijn vrouw." Samen met een stoet andere 'Voil Jeanetten' trok het koppel na de trouwplechtigheid - die voor de helft in het Aalsters dialect verliep - richting de cafés van het stadscentrum als opwarmer voor het trouwfeest.