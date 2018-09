All you can eat-restaurant bant triatleet nadat ze ontdekken dat hij héél veel kan eten ADN

De Duitse triatleet Jaroslav Bobrowski (30) is niet meer welkom in een sushirestaurant met een 'all you can eat'-formule. De ex-bodybuilder telde 16 euro neer en mocht daarmee zoveel sushi eten als hij maar wou en kon. Maar niet zóveel blijkbaar.

Bobrowski is een softwareontwikkelaar, fitnesstrainer en triatleet. Momenteel volgt hij een streng dieet waarbij hij 20 uur aan een stuk moet vasten. In de overige vier uur propt hij zich vol, tot zijn honger gestild is. Dan is een all you can eat-restaurant een goed idee natuurlijk. De hongerige triatleet nam zaterdag dan ook met plezier plaats in sushirestaurant Thai Thuna in Landshut. Met veel smaak smikkelde hij 100 bordjes met sushigerechten naar binnen, die hem passeerden op een ronddraaiende carrousel.

Toen hij daarna de rekening van 16 euro ging betalen, informeerde het personeel hem dat hij niet meer welkom is in de zaak. “Ik had simpelweg grote honger”, reageert de spierbundel aan Bild. Hij foetert dat niemand van de werknemers iets had gezegd tijdens zijn mamoetmaaltijd. Hij probeerde het aan de kassa nog goed te maken met een stevige fooi, maar dat mocht niet baten. De sportman werd gevraagd om te vertrekken, en nooit meer terug te komen.

"Niet normaal"

Intussen heeft ook het restaurant zelf gereageerd. “Die man at voor vijf, dat is niet normaal”, zegt uitbater Tan Le. “Ik ben dood na 13 bordjes. Maar die kerel nam vijf of zeven borden per keer. Er ontstond een groot gat in de sushicarrousel. De andere gasten begonnen te vragen of er nog wel vis was.”

In Duitsland smullen ze van het schrokverhaal. Bobrowski wordt er nu onder meer ‘sushiman’ en ‘sushi-wolverine’ genoemd.