Al jonglerend lost twaalfjarige DRIE Rubikskubussen tegelijk op sam

13 april 2018

14u46

Bron: CNET 12 Het leukste van het web Naar schatting kan minder dan 5,8 procent van de wereldbevolking een Rubikskubus oplossen. Deze Chinese jongen ontwart er maar liefst drie tegelijk. Al jonglerend!

Je moet het zien om te geloven, maar de 12-jarige Que Jianyu presteerde dat in talentenshow Dream of China. De knul had er amper 5 minuten en 6 seconden voor nodig, goed voor een Guinness-wereldrecord. De waanzinnige prestatie dateert van december, maar gaat nu viraal.

Het was trouwens niet zijn eerste record. Toen Que amper zeven was, behaalde hij ook het wereldrecord voor de jongste persoon die geblinddoekt een Rubikskubus van 3x3 oploste. In de Australische talentenshow Little Big Shots ontwarde hij eens drie Rubikskubussen op met handen én voeten.