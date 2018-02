Agenten zijn zo stoned als een aap en roepen hulp in voor... zichzelf EB

06 februari 2018

11u44

Het politiekorps van de Canadese stad Toronto heeft af te rekenen met een gênant incident. Twee agenten bleken namelijk zodanig onder invloed van drugs dat ze hulp moesten inroepen van hun collega's.

Agenten Vito Dominelli en Jamie Young voerden zondagnacht een bewakingsopdracht uit. Omstreeks 1 uur 's ochtends riep een van de twee het commissariaat op met de melding dat hij op punt stond om flauw te vallen. Een politiepatrouille die zich in de buurt bevond ging poolshoogte nemen. Daarbij liep een agent bovendien een kneuzing op nadat hij was uitgegleden op een ijsplek.

De boom in

De ter hulp gesnelde politiemannen troffen hun collega's aan in hoogst bedenkelijke staat. Eentje was buiten westen en de andere was erin geslaagd om in een boom te klimmen.

Volgens de eerste vaststellingen hadden inspecteurs Dominelli en Young zich te goed gedaan aan een portie eetbare marihuana. Hoe ze aan het goedje kwamen, is nog niet duidelijk. Vermoed wordt dat ze het spul in beslag hadden genomen bij een huiszoeking, eerder op de avond.

De olijke agenten werden met betaald verlof gestuurd tijdens de duur van het onderzoek naar hun geestverruimende escapade. Ze riskeren een sanctie of zelfs ontslag. Het hoeft geen betoog dat men bij het politiekorps van Toronto erg verveeld zit met de zaak. "Het baart me grote zorgen wanneer ons politiewerk in een slecht daglicht komt te staan", aldus politiechef Mike McCormack.