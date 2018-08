Agenten verrassen zoontje (5) van zwaargewonde collega op eerste schooldag TTR

Bron: Fox News 0 Het leukste van het web Agenten van het politiebureau in Orlando, in de Amerikaanse staat Florida, hebben vorige week vrijdag Kaleb Valencia, de 5-jarige zoon van hun collega Kevin, naar school gebracht. Een speciaal moment voor zowel Kaleb als zijn moeder Mina. De vader van het jongetje raakte in juni zwaargewond tijdens een politie-interventie, waarna de agent in coma belandde.

Het politieteam van Orlando wilde van de eerste schooldag van de 5-jarige Kaleb een onvergetelijk moment maken. De collega's van de zwaargewonde agent beslisten om het jongetje te verrassen aan de schoolpoort. Ook voor Mina, de moeder van Caleb, was het één grote verrassing. Een agent legde alles op beeld vast en deelde het filmpje op sociale media.

Politie-interventie

Enkele buurtbewoners verwittigden in juni de politie omdat ze vermoedden dat een man zijn vier kinderen ernstig verwaarloosde. Kevin ging samen met enkele collega's ter plekke om poolshoogte te nemen, maar toen liep het mis.



De gewapende man sloot zich samen met zijn kinderen op en weigerde naar buiten te komen. De situatie escaleerde en de vader schoot agent Kevin in het hoofd. Terwijl enkele collega's van Kevin zich ontfermden over hem, vermoordde de vader zijn vier kinderen. Daarna pleegde hij zelfmoord.

De agenten verwittigden de hulpdiensten, die Kevin naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis brachten. Kevin verkeert niet langer in levensgevaar, maar ligt nog steeds in coma.

Het politieteam startte intussen een crowdfundingsactie op. Op die manier willen de agenten het gezin van Kevin financieel ondersteunen.

